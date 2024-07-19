وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارىء الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة، متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان، التقرير التراكمي للطوارىء الصحية لـ16 تموز 2024، حيث تم تسجيل 1953 اصابة، منها 481 حالة وفاة.