عبدالله للـLBCI: خطوتان للنهوض بالضمان الاجتماعيّ ولتحسين وضع المضمون

أكّد النائب بلال عبدالله وجود خطوتين للنهوض بالضمان الاجتماعيّ ولتحسين وضع المضمون: الأولى الخطوة المباشرة وهي في تحضير مراسيم قانون النظام والحماية الاجتماعية.



والثانية تكمن في الحل الموقت وهو ايجاد حلّ عادل في شأن تعويض نهاية الخدمة.



ولفت، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، إلى وجود اقتراح قانون مقدّم في هذا الشق.



وشدّد على أنّ الضمان الاجتماعيّ لا يستطيع تحمّل العبء وعلى الدولة المساعدة في التكلفة.



أمّا عن انعقاد جلسة تشريعية لإقرار هذه القوانين، فقال: "إنّ الجلسة التشريعية مرتبطة بالوضع السياسيّ وهي خاضعة لمبدأ التشريع الضروريّ."