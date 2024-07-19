الفنيون المناوبون في الطيران المدني علقوا إضرابهم المقرر في 1 آب

أعلن الفنيون المناوبون في المديرية العامة للطيران المدني، "بعد التعاطي الإيجابي السريع لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والمتابعة الحثيثة للمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن وتبنيهما وتفهمهما لمطالب الموظفين الفنيين في المديرية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها وقرار مجلس الوزراء الرقم ٢ تاريخ ١٨ تموز ٢٠٢٤ القاضي بتعديل المرسوم 4357 المتضمن تحديد بدل ساعات العمل الليلي، تعليق إضرابهم الذي كان مقررًا في الأول من آب."



وستتابع الإدارة إنجاز المرسوم مع وزارة المال وتحديد آلية سريعة لذلك.