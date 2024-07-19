نقيب الأدوية المستوردة يوضح آلية التغطية...

أوضح نقيب الأدوية المستوردة جو غريب أن "الضمان الإجتماعي اليوم يغطي فقط الأدوية للأمراض المزمنة، أما الأمراض السرطانية والنادرة فوزارة الصحة هي التي تتولى تغطيتها."



وفي حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أشار إلى أن "الضمان يحدد سعر التسجيل ويحدد 80% من السعر كقيمة تغطية، ومن قيمة التغطية يغطي 35% من الدواء الـBrand و65% على الـGeneric، وبالتالي يدفع المريض فروقات الضمان بين 35 و80% على الـBrand وبين 65 و80% على الـGeneric."



ولفت إلى أنه في "ما يخص الأدوية السرطانية وتلك المتعلقة بالأمراض النادرة، تولت وزارة الصحة، نيابةً عن باقي الجهات الضامنة باستثناء القوى العسكرية، شراء هذه الأدوية من المستوردين وتوزيعها للمرضى بعد درس وتقييم ملفاتهم من قبل لجان طبية تابعة لوزارة الصحة على منصة أمان."



وكشف أن "المرضى الذين يتم تغطيتهم شهريًا من قبل الوزارة هم 13000 مريض وحوالى 85 إلى 90% منهم يصلهم العلاج، بحسب تقديرات وزارة الصحة."