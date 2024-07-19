دريان: المعارضة لا تخرج من أزمة ولا يزايدن أحد علينا في احتضاننا للقضية الفلسطينية

دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والمبادرة إلى إنجاز هذا الاستحقاق للمحافظة على كيان الدولة ومؤسساتها.



وشدّد، خلال حفلة تكريمية، أنّ عدم انتخاب الرئيس هو "انتحار سياسيّ ووجوديّ للدولة اللبنانية".



وأكّد أنّه لا يجوز أن يبقى لبنان ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.



ولفت إلى أنّ انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة هما السبيل الوحيد لعودة الحياة الطبيعية إلى لبنان ومدخل لحل المشاكل الأخرى.



وأشار إلى أنّ والمعارضة والمناكفة والكيدية لا تخرج من أزمة.



وطلب الحوار والتشاور وتطبيق الدستور والالتزام بوثيقة اتفاق الطائف، للخروج من هذه الأزمة.



وقال: "لا يزايدن أحد علينا في احتضاننا للقضية الفلسطينية، نحن في لبنان وبالذات في مدينة بيروت من احتضن هذه القضية ودفعنا ثمنًا غاليًا من أجلها، ونحن من واجهنا العدو الصهيونيّ في شوارع بيروت، ومن أجبرناه على الانسحاب."

