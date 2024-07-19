كريدية: الهبة الصينية لتزويد اوجيرو بالطاقة الشمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول

جرى إعلام #أوجيرو أن الهبة الصينية الخاصة بتزويد الهيئة بأنظمة طاقة شمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول.. وهذا يعني أن اعتماد الهيئة على المولدات سيتقلص كما أن تكلفة تشغيلهم وصيانتهم ستنخفض.. وعليه فإن جودة خدماتنا ستستقر وتتحسن كثيراً.. إنه حقاً خبر جيد وبصيص أمل حقيقي..
— Imad Kreidieh (@ikreidieh) July 19, 2024
جرى إعلام #أوجيرو أن الهبة الصينية الخاصة بتزويد الهيئة بأنظمة طاقة شمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول.. وهذا يعني أن اعتماد الهيئة على المولدات سيتقلص كما أن تكلفة تشغيلهم وصيانتهم ستنخفض.. وعليه فإن جودة خدماتنا ستستقر وتتحسن كثيراً.. إنه حقاً خبر جيد وبصيص أمل حقيقي..