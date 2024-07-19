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كريدية: الهبة الصينية لتزويد اوجيرو بالطاقة الشمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول

أخبار لبنان
2024-07-19 | 10:10
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كريدية: الهبة الصينية لتزويد اوجيرو بالطاقة الشمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول
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كريدية: الهبة الصينية لتزويد اوجيرو بالطاقة الشمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول

أعلن المدير العام لأوجيرو عماد كريدية أن الهبة الصينية الخاصة بتزويد الهيئة بأنظمة طاقة شمسية سيتم شحنها قبل الأول من أيلول، ما يعني أن اعتماد الهيئة على المولدات سيتقلص كما أن تكلفة تشغيلهم وصيانتهم ستنخفض.

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