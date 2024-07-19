استقبالٌ شعبيٌ في ضهور الشوير لليازجي بحضور بو صعب

عشيةَ الاحتفالِ بعيد مار الياس، نُظم استقبالٌ شعبيٌ في بلدة ضهور الشوير لبطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر اليازجي، بحضور نائبِ رئيسِ مجلس النواب إلياس بو صعب، وفعالياتِ المنطقة.



وعقب الاستقبالَ مسيرةً من ساحةِ ضهور الشوير باتجاهِ دير مار إلياس البطريركي. مناسبة تم التطرق فيها للملف الرئاسي، حيث اشار بو صعب الى اهمية التواصل والحوار من أجل اعادة بناء دولة عصرية ومدنية تحفظ حقوق ابنائها بدءا من تحمل المسؤولية بانتخاب رئيس للجمهورية ضمن سلة كاملة تضمن اعادة بناء الدولة.



بدوره، أمل اليازجي بأن يكون لبنان مستقراً بالهدوء والسلام والامان، متمنياً أن نرى رئيساً للجمهورية في أقرب وقت رغم كل الصعوبات.