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البيسري التقى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط
أخبار لبنان
2024-07-20 | 03:19
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البيسري التقى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط
بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف في مكتبه مساء أمس الأوضاع العامة، ولاسيما التطورات في جنوب لبنان والمنطقة.
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