السفير الإيراني لدى لبنان: رسالة بزشكيان للسيد نصرالله موجهة للعالم أجمع

أوضح السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، أنّ أول رسالة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان كانت للسيد حسن نصر الله، وأنها تضمنت أقوى عبارات الدعم للمقاومة الذي سيستمر بقوة، مشيرا الى أنها رسالة موجهة للعالم أجمع، للأعداء والأصدقاء.



وأكد أماني في خلال لقاء تكريمي أقامه الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي علي حجازي في دارته في مدينة بعلبك، أنّ موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للمقاومة لم يتبدل ولم يتغير طيلة 45 عامًا، وأن هذا الدعم للبنان ومقاومته سيستمر، كما لسوريا.