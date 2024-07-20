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بزشكيان التقى عائلة الامام الصدر وأبدى استعداده للمساعدة في سبيل القضية
أخبار لبنان
2024-07-20 | 06:22
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بزشكيان التقى عائلة الامام الصدر وأبدى استعداده للمساعدة في سبيل القضية
أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، أنه استقبل عائلة الإمام موسى الصدر التي حضرت لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية.
وجوابًا على الأسئلة التي طرحها الرئيس الايراني، قدّم نجل الإمام الصدر لبزشكيان عرضاً مختصراً عن قضية موسى الصدر.
من جهته، أبدى الرئيس الايراني تعاطفه مع قضية الإمام الصدر، واستعداده لتقديم ما يمكن من مساعدة في القضية.
كذلك طلب من عائلة الصدر وضعه في أجواء زيارة روسيا، وما يمكن أن يقوم به لمتابعة نتائج الزيارة، وأن يستمر التواصل بينه وبين العائلة.
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