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الراعي: ليس بالسلاح تحل النزاعات بل بالمفاوضات

أخبار لبنان
2024-07-20 | 08:45
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الراعي: ليس بالسلاح تحل النزاعات بل بالمفاوضات
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الراعي: ليس بالسلاح تحل النزاعات بل بالمفاوضات

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسًا احتفاليًا لمناسبة مرور ٧٥ سنة على تأسيس البعثة البابوية في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة".

وفي عظته، شدد على أنه "ليس بالسلاح تحل النزاعات، بل بالمفاوضات. فالسلام ليس فقط غياب الحرب، بل فعل العدالة وصنعها، وثمرة المحبة. فكيف يساهم بالسلام من يغذي في داخله مشاعر الحرب؟"

وقال: "هذا هو تعليم الكنيسة الرسمي والدائم، ولهذا السبب لا نستطيع القبول بالحرب، لانها قبول بالتدمير والقتل والتهجير والفقر والحرمان ومآسي السكان الآمنين، كما هي الحال في غزة وفي جنوب لبنان".

أخبار لبنان

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بالمفاوضات

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