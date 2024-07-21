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ميقاتي في العراق تلبية لدعوة السوداني

أخبار لبنان
2024-07-21 | 02:52
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ميقاتي في العراق تلبية لدعوة السوداني
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ميقاتي في العراق تلبية لدعوة السوداني

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى العراق، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني. 

ويرأس رئيس الحكومة وفدا يضم وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والطاقة وليد فياض، سفير لبنان لدى العراق علي حبحاب، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) مازن سويد، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.

وكان في استقبال ميقاتي في مطار بغداد الدولي، نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

أخبار لبنان

ميقاتي

العراق

محمد شيّاع السوداني

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