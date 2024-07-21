الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الوقت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع: محور الممانعة يعطل الانتخابات الرئاسية في انتظار مجريات أحداث المنطقة

أخبار لبنان
2024-07-21 | 04:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع: محور الممانعة يعطل الانتخابات الرئاسية في انتظار مجريات أحداث المنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
جعجع: محور الممانعة يعطل الانتخابات الرئاسية في انتظار مجريات أحداث المنطقة

اعتبر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن محور الممانعة، وعن سابق تصوّر وتصميم، يعطل الانتخابات الرئاسية لسببين، الأول هو عدم قدرته على تأمين أغلبية لمرشحه، والثاني هو انتظار مجريات الأحداث في المنطقة لمعرفة كيفية التصرف في الداخل.

وتناول جعجع في خلال العشاء الذي أقامه رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف في دارته في بقاعكفرا على شرف البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة عيد القديس شربل مسألة "التهجمات التي شهدناها خلال الأسابيع الأخيرة على البطريرك الراعي"، حيث قال: "في الواقع، عبارة "مجد لبنان أعطي له" غير دقيقة. العديد من الناس يرددون هذه العبارة، ولكن الحقيقة هي أن مجد لبنان لم يُعطَ له، بل هو من صنع مجد لبنان نتيجة عمل سلسلة البطاركة وجهودهم ونضالهم على مر العصور، ولو لم يسهموا في صنع هذا المجد، لما كان لأحد أن يمنحهم شيئاً، باعتبار أن الله وحده هو من يعطي، وبالتالي فإن التعبير "مجد لبنان أعطي له" لا يعبر بدقة عن الواقع، بل إن مجد لبنان هو ثمرة عمل البطاركة المتعاقبين على هذا الكرسي".

وأكد جعجع رفض وشجب أي شكل من أشكال الهجوم الذي تعرض له الراعي، مشددا على أنه "لن نقبل بما حصل تحت أي ظرف، وأنه "ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال أن يتم الهجوم عليه بهذا الشكل".

وانتقد جعجع الحكومة "لعجزها عن اتخاذ القرارات الضرورية"، وقال: "أنت أيتها الحكومة التي كلّفك الشعب اللبناني اتخاذ القرارات عنه ما الذي تقومين به؟ أنت لا تقومين بشيء ولا تحركين ساكناً. وبالتالي نحن اليوم واقعون بين مجموعة "فاجرة" تصادر قرار الشعب اللبناني "عينك بنت عينك" ويقولون بكل وقاحة "من يوافق يوافق ومن لا يوافق لن نهتم لرأيه فنحن "مقاومة" وسنكمل بما نحن نقوم به غير آبهين لرأي أحد".

وأضاف: "لم تتخذ الحكومة القرار، ورئيس الحكومة صرح أكثر من مرة بأن الحكومة لم تكن على علم بهذا القرار ولا يمكنها فعل أي شيء حيال ذلك. نحن لا نتفق مع هذا المنطق لأنه من المفترض أن يكون رئيس الحكومة قادرًا على اتخاذ موقف، على الأقل أن يوضح أنه لا يدعم الحرب وما يحدث في الجنوب ليس ناتجًا عن قرار حكومي. في الماضي، تصرف رؤساء الحكومات بشكل مشابه، حيث أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بما يجري ولم يتخذوا أي قرار بشأنه، ولكن، إذا نظرنا إلى تركيبة الحكومة الحالية، نجد أنها تتألف من قوى "الممانعة" و"التيار الوطني الحر"، وبالتالي "وافق شن طبقة"، ما أدى إلى تشكيل حكومة لا تعبر عن مصالح لبنان بشكل حقيقي. وبدلاً من التركيز على حل المشاكل الوطنية، ينشغل أعضاؤها بتقاسم المناصب العامة والتعيينات، بينما الأوضاع في البلاد وفي الجنوب غير موجودة أساساً من ضمن اهتماماتهم".

واعتبر جعجع أن مسالة انتخابات رئاسة الجمهورية "أكبر المهازل" التي يعيشها لبنان، ووجه انتقادات حادة لجماعة "الممانعة" لتعطيلهم الجلسات الانتخابية، مشددا على أنهم "يريدون الحوار قبل الإنتخابات، في حين أننا نريد الانتخابات قبل الحوار، وهذه المسألة برمّتها هي مجرد رأي وليست قاعدة دستورية". فإذا كان هناك مادة دستورية تنص على الحوار قبل الانتخابات، فلتُبرز لنا. ولكن إذا لم ينص الدستور على ذلك، فيمكن للكتل النيابية طرح فكرة الحوار، ويجوز للكتل الباقية الرد عليها سواء بالقبول أو الرفض، ولكن لا يمكن لأحد التلاعب بالاستحقاق الدستوري كاستحقاق دستوري".

وقال: "لن نسمح بأن تتحوّل هذه المسألة إلى عرف دستوريّ بشكل من الأشكال، ولكي نكسر الشر، خرجت المعارضة بمبادرة لا تزال حتى اليوم تتفاعل، وتقوم على مقاربتين للحوار غير المؤسساتي: الأولى تتداعى الكتل النيابية للحوار في ما بينها، والثانية، وهي المقاربة الأنسب والدستوريّة 100%، وتقوم على أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة انتخابات رئاسية، بما أنه يحب إلى هذا الحد أن يقوم هو بالدعوة، والمهم عنده هو فقط أن يدعو، وخلال هذه الجلسة تجري الدورة الأولى، فإذا ما أنتجت رئيساً كان به، أما إذا لم يتم انتخاب رئيس فيها، فعندها يعطي الرئيس بري النواب مهلة معيّنة من أجل أن يتداولوا في ما بينهم على أن يقوم بعد هذه المهلة باجراء دورة ثانية، وهلم جرّاً إلى حين انتخاب رئيس. وأنا أؤكد أنه في هذه الحال سنصل إلى انتخاب رئيس خلال يوم واحد إذا لم أقل أقل من ذلك".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الممانعة

الانتخابات

الرئاسية

انتظار

مجريات

أحداث

المنطقة

LBCI التالي
إسرائيل تؤكد استهداف مستودع ذخائر لحزب الله في جنوب لبنان
ميقاتي يلتقي نظيره العراقي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-05

غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": قبل أن تنتهي ولاية الرئيس عون بدأنا نقول إنه يجب أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية بحسب نص الدستور وحذرنا من التأخير ولم تفتح الجلسات ونحن لم نرشح مرشحنا الطبيعي جعجع تسهيلا للانتخابات الرئاسية

LBCI
خبر كاذب
2024-06-04

القوات اللبنانية تنفي ما ورد في "الاخبار": الممانعة تحجز الانتخابات الرئاسية وتخطف البلد

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-09

جعجع لـ جدل: الثنائي يعطّل الانتخابات الرئاسية ويتحدّث عن حوار وقد فتح جبهة في الجنوب من دون أي حوار مع أحد

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-09

جعجع لـ جدل: بعضهم يقول إننا تأخرنا لطرح ملف النزوح لكن أخصامنا في محور الممانعة والتيار الوطني الحر "أكبر كذابين"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:25

صحافيا فرانس برس كريستينا عاصي وديلان كولنز يحملان الشعلة الأولمبية

LBCI
أخبار دولية
09:08

المتحدث باسم الحوثيين: سنواصل مهاجمة إسرائيل ولن نلتزم بأي قواعد اشتباك

LBCI
أخبار لبنان
08:41

لقاء لبنانيّ عراقيّ للبحث في التعاون المشترك

LBCI
أمن وقضاء
07:38

أربعة جرحى باشكال في عيون السمك - الضنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:51

أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟

LBCI
منوعات
2024-07-16

عروس تتعرض لموجة كبيرة من الانتقادات... ما علاقة فستان زفافها؟

LBCI
أخبار دولية
05:04

بدء تشغيل خط ربط كهربائي بين العراق وتركيا

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-20

توقيف 2 من أفراد عصابة تروج المواد الممنوعة في جبل لبنان وأحد زبائنهما

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:47

السوداني يعقد جلسة مباحثات مع ميقاتي: مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين

LBCI
أخبار لبنان
05:35

الراعي: القديس شربل يقول لنا إن لبنان وطنه لن يزول وإنّ لبنان لا يمكن أن يستمرّ من دون رئيس للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
04:20

جعجع: محور الممانعة يعطل الانتخابات الرئاسية في انتظار مجريات أحداث المنطقة

LBCI
أخبار دولية
02:36

الحوثيون: استهدفنا منطقة إيلات في إسرائيل بصواريخ باليستية

LBCI
أخبار دولية
01:50

ترامب: لم أتلق أي تحذيرات من مشكلة محتملة قبل محاولة الاغتيال

LBCI
آخر الأخبار
16:06

ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:37

نتنياهو: الميناء الذي قصفته إسرائيل باليمن تستخدمه جماعة الحوثي في إدخال أسلحة إيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

اطباء لبنان يعودون تدريجيا عن الهجرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

٧٠٠ طالب تخرجوا من الجامعة العربية المفتوحة في بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:50

ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
15:26

قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني

LBCI
منوعات
12:27

أصيبت بالقيء المتكرر وآلام شديدة في المعدة لمدة سنتين... ما استخرجه الأطباء من أمعائها صادم!

LBCI
خبر عاجل
15:04

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون - الزهراني جنوبي صيدا وأصوات انفجارات متتالية تسمع في أرجاء المنطقة (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:05

الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية

LBCI
منوعات
14:33

"الموت كان أمرًا رائعًا"... توفي لمدة 45 دقيقة وتم وضعه في كيس الجثث: خيروني ولهذا السبب عدت!

LBCI
آخر الأخبار
16:06

ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)

LBCI
منوعات
15:40

"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More