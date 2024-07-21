إسرائيل تؤكد استهداف مستودع ذخائر لحزب الله في جنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منتصف ليل السبت الاحد مستودع ذخائر لحزب الله، بعدما نقل الإعلام الرسمي اللبناني تعرض مستودع ذخائر في جنوب لبنان لغارة إسرائيلية.وقال الجيش الاسرائيلي في بيان: "خلال الليلة الماضية، أغارت طائرات حربية على مستودعيْن للأسلحة في منطقة جنوب لبنان وفي داخلها قذائف صاروخية ووسائل أخرى".