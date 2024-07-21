عودة: نأمل أن يسارع النواب الى انتخاب رئيس من أجل مصلحة لبنان

أمل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن يسارع النواب إلى إتمام واجبهم في انتخاب رئيس من أجل مصلحة هذا البلد وشعبه.وشدد عودة في خلال ترؤسه الذبيحة الالهية في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت على أن "الزعيم والمسؤول الحقيقي لا يَبْتُ اليأس في نفوس مواطنيه، ولا يَقْبَلُ لهم الذل والفقر بَلْ يَمنَع عنهم الخطر، وقد يموتُ عَنْهم ولا يُميتهُم، ويَعْمَلُ مِنْ أجلِ بَلده، ويُطبق دستوره وقوانينه ويَحْتَرِمُ الإستحقاقات الدستورية وتداول السلطة، مُبْعِداً عنه كُل شر وأذى، ومشجعاً أبناءه على البقاء فيه بثبات وعِزَّةٍ، رافضين أي يد غريبة تمتد لِتَعْبَتَ بِسِيادَتِهِ أو أمنه أو مصيره".