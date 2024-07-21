مولوي في العراق للمشاركة في أعمال "مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات"

وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى العراق، على رأس وفد من الوزارة، للمشاركة في أعمال "مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات" بدعوة من وزير الداخلية العراقي الفريق اول ركن عبد الامير الشمري الذي كان في استقباله في مطار بغداد الدولي على رأس وفد من كبار ضباط وزارة الداخلية العراقية.



وسيجري مولوي سلسلة لقاءات مع نظرائه المشاركين في المؤتمر للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك.