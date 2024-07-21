ميقاتي يلتقي نظيره العراقي

إستقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقر رئاسة الحكومة في بغداد قبل ظهر اليوم.

وقد أقيمت للرئيس ميقاتي فور وصوله مراسم الاستقبال الرسمية، حيث استقبله الرئيس السوداني واستعرضا حرس الشرف. وعزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني ثم النشيد الوطني العراقي، ثم صافح الرئيسان أعضاء الوفدين اللبناني والعراقي.

بعد ذلك، عقدت المحادثات الموسّعة وشارك فيها عن الجانب اللبناني وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفير لبنان لدى العراق علي حبحاب، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) مازن سويد، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.وشارك عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط حيان عبد الغني، وزير الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني، وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، وكيل جهاز المخابرات الوطني العراقي وقاص محمد، القائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت أمين نصراوي.