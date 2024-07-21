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السوداني يعقد جلسة مباحثات مع ميقاتي: مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين
أخبار لبنان
2024-07-21 | 06:47
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السوداني يعقد جلسة مباحثات مع ميقاتي: مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين
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السوداني يعقد جلسة مباحثات مع ميقاتي: مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومن الدور الإقليمي والدولي المسؤول الذي يتخذه العراق إزاء تطورات المنطقة، مشدداً على ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين، وبذل الجهود للحيلولة دون اتساع الصراع إقليمياً وسقوط المزيد من الضحايا والشهداء الأبرياء.
وكان السوداني قد استقبل قبل ظهر اليوم، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، الذي وصل بغداد في مستهلّ زيارة رسمية.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمي في القصر الحكومي، التي شهدت استعراض حرس الشرف وعزف النشيدين الوطنيين اللبناني والعراقي.
وعقد السوداني وميقاتي جلسة مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها ومسارات تعزيز الشراكة الاقتصادية، والاتفاق الثنائي بشأن توريد النفط العراقي إلى لبنان، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات السياسية والأمنية فيها، كما جرى التأكيد على استمرار مساعي الجهات الحكومية في البلدين لحلّ مشكلة التأخير في إنجاز معادلات الشهادات للطلاب العراقيين، التي تعود إلى فترات الأزمات الصحية والاقتصادية التي أعاقت عمل الإدارات العامة في لبنان.
وقد أعرب ميقاتي عن تقديره لجهود السوداني وخطوات الحكومة العراقية في دعم العلاقات الاقتصادية مع لبنان، مجدداً الدعوة لنظيره العراقي إلى زيارة لبنان. كما ثمن الجهود العراقية الداعمة للتقارب والاستقرار إقليمياً ودولياً.
وأكد استمرار العمل باتفاقيات التبادل الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ودراسة إمكانية الدخول في مشاريع تتضمن إنشاء مدن صناعية عراقية في لبنان، وتنويع مجالات الفرص الاستثمارية المتبادلة.
وكما أكد ميقاتي سعي حكومته نحو رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة تجارة المخدرات، وأهمية استكمال التحضيرات الثنائية لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين نهاية أيلول المقبل.
أخبار لبنان
لبنان
العراق
نجيب ميقاتي
محمد شياع السوداني
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