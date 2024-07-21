لقاء لبنانيّ عراقيّ للبحث في التعاون المشترك

استقبل رئيس الجمهورية العراقيّ عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي والوفد المرافق له.



واستعرضوا تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، وأهمية تضافر الجهود لإيقاف العدوان المتواصل على غزّة وتدارك الوضع الإنسانيّ المأساويّ، الذي يشهده القطاع.



وبحثوا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين.



وأكد رئيس الجمهورية أنّ العالم يشهد متغيرات وأحداث متسارعة تتطلب إيجاد صيغة من التعاون والتفاهم المشترك بين دول المنطقة جميعهم للمواجهة.



وشدّد على الاستقرار الأمنيّ ومسيرة البناء والإعمار التي يشهدها العراق.



وأوضح أنّ الثوابت المبدئية تدفع في اتجاه تعزيز علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن الفترة الماضية شهدت تطورات إيجابية عديدة في هذا المجال.



وثمّن ميقاتي موقف رئيس الجمهورية خلال مؤتمر القمة الأخير في البحرين الداعم للبنان، موضحًا أن ما يربط البلدين الشقيقين هو أكثر مما يربط لبنان بأي دولة أخرى.



وقال إنّ زيارته للعراق تأتي في إطار تقوية تلك العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك. كما وجه السيد ميقاتي دعوة رسمية لفخامة رئيس الجمهورية لزيارة لبنان.