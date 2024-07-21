صحافيا فرانس برس كريستينا عاصي وديلان كولنز يحملان الشعلة الأولمبية

حملت مصوّرة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي الشعلة الأولمبية في فانسان، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، برفقة مصور الفيديو ديلان كولنز، في تحية "لجميع الصحافيين وزملائنا وأصدقائنا الذين قتلوا هذا العام".



وبُترت عاصي ساقها اليمنى في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان في تشرين الأول 2023 استهدفت صحافيين,



وقالت المصورة الصحافية اللبنانية كريستينا عاصي جالسة على كرسي متحرك بعد اجتياز مسافة 200 متر كان من المقرر أن تحمل الشعلة الأولمبية خلالها في شوارع فانسان مع زميلها الأميركي ديلان كولنز، "رؤية جميع هؤلاء يصفقون بعد نجاتنا من هجوم مستهدف كصحافيين أمر مذهل ويفرح القلب".



وأملت أن يكون ما قمنا به اليوم بمثابة تكريم لجميع الصحافيين وزملائنا وأصدقائنا الذين قتلوا هذا العام".



وتمنّت لو كان عصام (عبد الله، وهو صحافي في وكالة رويترز قُتل في الهجوم) وجميع الزملاء الذين فقدناهم، هنا اليوم ليشاهدوا هذا الأمر. وكنت أتمنى لو لم تكن مشاركة الصحافيين وتمثيلهم يتطلبان هجوما مماثلا".



وحضر حوالى 50 صحافيًا من وكالة فرانس برس الأحد لتشجيعهما والتصفيق لهما أثناء مرورهما.