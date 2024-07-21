الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الوقت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صحافيا فرانس برس كريستينا عاصي وديلان كولنز يحملان الشعلة الأولمبية
أخبار لبنان
2024-07-21 | 09:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
صحافيا فرانس برس كريستينا عاصي وديلان كولنز يحملان الشعلة الأولمبية
حملت مصوّرة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي الشعلة الأولمبية في فانسان، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، برفقة مصور الفيديو ديلان كولنز، في تحية "لجميع الصحافيين وزملائنا وأصدقائنا الذين قتلوا هذا العام".
وبُترت عاصي ساقها اليمنى في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان في تشرين الأول 2023 استهدفت صحافيين,
وقالت المصورة الصحافية اللبنانية كريستينا عاصي جالسة على كرسي متحرك بعد اجتياز مسافة 200 متر كان من المقرر أن تحمل الشعلة الأولمبية خلالها في شوارع فانسان مع زميلها الأميركي ديلان كولنز، "رؤية جميع هؤلاء يصفقون بعد نجاتنا من هجوم مستهدف كصحافيين أمر مذهل ويفرح القلب".
وأملت أن يكون ما قمنا به اليوم بمثابة تكريم لجميع الصحافيين وزملائنا وأصدقائنا الذين قتلوا هذا العام".
وتمنّت لو كان عصام (عبد الله، وهو صحافي في وكالة رويترز قُتل في الهجوم) وجميع الزملاء الذين فقدناهم، هنا اليوم ليشاهدوا هذا الأمر. وكنت أتمنى لو لم تكن مشاركة الصحافيين وتمثيلهم يتطلبان هجوما مماثلا".
وحضر حوالى 50 صحافيًا من وكالة فرانس برس الأحد لتشجيعهما والتصفيق لهما أثناء مرورهما.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
فرانس
كريستينا
وديلان
كولنز
يحملان
الشعلة
الأولمبية
التالي
إعادة تموضع لمقاتلي "حزب الله" في قرى حدودية (الأنباء الكويتية)
ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-19
المصورة اللبنانية كريستينا عاصي وزميلها ديلان كولينز سيحملان الشعلة الأولمبية
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-19
المصورة اللبنانية كريستينا عاصي وزميلها ديلان كولينز سيحملان الشعلة الأولمبية
0
رياضة
2024-05-24
اعتقال رجل في فرنسا... ما علاقة موكب الشعلة الأولمبية؟
رياضة
2024-05-24
اعتقال رجل في فرنسا... ما علاقة موكب الشعلة الأولمبية؟
0
رياضة
2024-05-09
بعد مرور 100 عام... وصول الشعلة الأولمبية إلى شواطئ فرنسا (فيديو)
رياضة
2024-05-09
بعد مرور 100 عام... وصول الشعلة الأولمبية إلى شواطئ فرنسا (فيديو)
0
رياضة
2024-04-27
أولمبياد باريس 2024... الشعلة الأولمبية في طريقها إلى فرنسا
رياضة
2024-04-27
أولمبياد باريس 2024... الشعلة الأولمبية في طريقها إلى فرنسا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:08
المتحدث باسم الحوثيين: سنواصل مهاجمة إسرائيل ولن نلتزم بأي قواعد اشتباك
أخبار دولية
09:08
المتحدث باسم الحوثيين: سنواصل مهاجمة إسرائيل ولن نلتزم بأي قواعد اشتباك
0
أخبار لبنان
08:41
لقاء لبنانيّ عراقيّ للبحث في التعاون المشترك
أخبار لبنان
08:41
لقاء لبنانيّ عراقيّ للبحث في التعاون المشترك
0
أمن وقضاء
07:38
أربعة جرحى باشكال في عيون السمك - الضنية
أمن وقضاء
07:38
أربعة جرحى باشكال في عيون السمك - الضنية
0
أمن وقضاء
07:26
توقيف شخص إعتدى على قاضٍ في محلّة سليم سلام
أمن وقضاء
07:26
توقيف شخص إعتدى على قاضٍ في محلّة سليم سلام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-07-05
في ألمانيا... رمت ابنتها الرضيعة من النافذة بعد ولادتها مباشرةً والسبب صادم!
منوعات
2024-07-05
في ألمانيا... رمت ابنتها الرضيعة من النافذة بعد ولادتها مباشرةً والسبب صادم!
0
منوعات
2024-07-20
ست ميداليات ذهبية وفضيتان للبنان بمسابقة أبطال العالم بالحساب الذهني والأسرع بالحساب الفوري بالصين
منوعات
2024-07-20
ست ميداليات ذهبية وفضيتان للبنان بمسابقة أبطال العالم بالحساب الذهني والأسرع بالحساب الفوري بالصين
0
صحة وتغذية
2024-07-16
دراسة: عدد مرات قضاء الحاجة يكشف الكثير عن صحة الفرد
صحة وتغذية
2024-07-16
دراسة: عدد مرات قضاء الحاجة يكشف الكثير عن صحة الفرد
0
أخبار دولية
2024-07-15
إطلاق نار في محيط مسجد بمسقط... وسقوط قتلى
أخبار دولية
2024-07-15
إطلاق نار في محيط مسجد بمسقط... وسقوط قتلى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:47
السوداني يعقد جلسة مباحثات مع ميقاتي: مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين
أخبار لبنان
06:47
السوداني يعقد جلسة مباحثات مع ميقاتي: مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين
0
أخبار لبنان
05:35
الراعي: القديس شربل يقول لنا إن لبنان وطنه لن يزول وإنّ لبنان لا يمكن أن يستمرّ من دون رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
05:35
الراعي: القديس شربل يقول لنا إن لبنان وطنه لن يزول وإنّ لبنان لا يمكن أن يستمرّ من دون رئيس للجمهورية
0
أخبار لبنان
04:20
جعجع: محور الممانعة يعطل الانتخابات الرئاسية في انتظار مجريات أحداث المنطقة
أخبار لبنان
04:20
جعجع: محور الممانعة يعطل الانتخابات الرئاسية في انتظار مجريات أحداث المنطقة
0
أخبار دولية
02:36
الحوثيون: استهدفنا منطقة إيلات في إسرائيل بصواريخ باليستية
أخبار دولية
02:36
الحوثيون: استهدفنا منطقة إيلات في إسرائيل بصواريخ باليستية
0
أخبار دولية
01:50
ترامب: لم أتلق أي تحذيرات من مشكلة محتملة قبل محاولة الاغتيال
أخبار دولية
01:50
ترامب: لم أتلق أي تحذيرات من مشكلة محتملة قبل محاولة الاغتيال
0
آخر الأخبار
16:06
ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)
آخر الأخبار
16:06
ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)
0
أخبار دولية
14:37
نتنياهو: الميناء الذي قصفته إسرائيل باليمن تستخدمه جماعة الحوثي في إدخال أسلحة إيرانية
أخبار دولية
14:37
نتنياهو: الميناء الذي قصفته إسرائيل باليمن تستخدمه جماعة الحوثي في إدخال أسلحة إيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اطباء لبنان يعودون تدريجيا عن الهجرة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اطباء لبنان يعودون تدريجيا عن الهجرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
٧٠٠ طالب تخرجوا من الجامعة العربية المفتوحة في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:59
٧٠٠ طالب تخرجوا من الجامعة العربية المفتوحة في بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:50
ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب
خبر عاجل
15:50
ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب
2
خبر عاجل
15:26
قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني
خبر عاجل
15:26
قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني
3
منوعات
12:27
أصيبت بالقيء المتكرر وآلام شديدة في المعدة لمدة سنتين... ما استخرجه الأطباء من أمعائها صادم!
منوعات
12:27
أصيبت بالقيء المتكرر وآلام شديدة في المعدة لمدة سنتين... ما استخرجه الأطباء من أمعائها صادم!
4
خبر عاجل
15:04
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون - الزهراني جنوبي صيدا وأصوات انفجارات متتالية تسمع في أرجاء المنطقة (فيديو)
خبر عاجل
15:04
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون - الزهراني جنوبي صيدا وأصوات انفجارات متتالية تسمع في أرجاء المنطقة (فيديو)
5
آخر الأخبار
16:05
الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية
آخر الأخبار
16:05
الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية
6
منوعات
14:33
"الموت كان أمرًا رائعًا"... توفي لمدة 45 دقيقة وتم وضعه في كيس الجثث: خيروني ولهذا السبب عدت!
منوعات
14:33
"الموت كان أمرًا رائعًا"... توفي لمدة 45 دقيقة وتم وضعه في كيس الجثث: خيروني ولهذا السبب عدت!
7
آخر الأخبار
16:06
ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)
آخر الأخبار
16:06
ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)
8
منوعات
15:40
"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!
منوعات
15:40
"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More