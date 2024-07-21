جنبلاط: لن نفقد الامل في الاستمرار في اي جهد لوقف الحرب في الجنوب والوصول إلى الاستحقاق الرئاسي

شدد الرئيس السابق للحزب للتقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، على أنّ "مهما كبرت المشاكل وكثرت الغيوم السوداء فلن نفقد الأمل في الاستمرار في أي جهد أو مسعى لوقف الحرب في الجنوب وللوصول إلى الاستحقاق الرئاسيّ".

وقال: "هذه هي المساعي التي يقوم بها الرئيس بري ومن جهتي وعلى طريقتي أقوم ببعض منها."

وأكد جنبلاط أن "ليس هناك اي شيء آخر في هذه اللحظة".