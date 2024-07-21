مسيرة استهدفت عيترون وحزب الله ردّ على الاعتداءات الاسرائيلية

شنت مسيرة اسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة ارضًا مفتوحة في محلة المحافر في بلدة عيترون.



وعملت فرق الإطفاء على السيطرة على الحريق.



وفي اعتداءٍ آخر، استهدفت مسيرة بصاروخين احد المنازل في حولا حيث افيد بوقوع عدد من الاصابات.



وردّ "حزب الله" على الاعتداءات الاسرائيلية، فاستهدف مجاهدوه موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏



وكان الجيش الجيش الإسرائيليّ أعلن أنه استهدف منتصف ليل السبت الاحد مستودعين "للأسلحة" لـ"حزب الله" في بلدة عدلون.