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مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين بسبب عطل طارئ

أخبار لبنان
2024-07-22 | 02:34
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مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين بسبب عطل طارئ
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مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين بسبب عطل طارئ

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا  - جزين ابتداءً من صباح اليوم، بسبب حصول عطل طارئ على فواشة الموزع الرئيسي في منشأة كاسر الضغط رقم 2 في بلدة كفرفالوس، والتي أدت الى عدم إنتظام توزيع كميات مياه الري على المشروع.

وأفادت في بيان، الفرق الفنية في دائرة ري لبعا باشرت وبإشراف مصلحة الإستثمار والصيانة أعمال الكشف والفك، لتحديد نوع العطل وحجمه ليصار الى تأمين القطع اللازمة لصيانته.

وأشارت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى أن مياه الري ستبقى مقطوعة عن كل المناطق التي تتغذى من المشروع طيلة فترة أعمال الصيانة، وستقوم المصلحة لاحقاً بإرسال بيانات تحدد فيها مدة القطع وتاريخ إنتهاء الأعمال المطلوب تنفيذها.

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