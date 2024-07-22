غياث يزبك للـ LBCI: الحروب التي تحدث اليوم هي خاصة

شكّك النائب غياث يزبك بالنية للدعوة الى الحوار وقال: "نتشاور الآن لانتخاب رئاسة الجمهورية، ولكن يبقى الحوار لاحقاً، في القضايا الأخرى".



وشدد خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI على الحرص على احترام الدستور ليس فقط صوناً على دور الرئيس الماروني في لبنان ولكن صوناً لمفهوم الدولة.



اما عن التقاطع على المرشح جهاد ازعور مع التيار الوطني الحر، أوضح أن كل طرف يريد شيئاً من هذا المرشح. وقال: "التيار الوطني الحر يبني موقفه على تناقض، وهو يعرف أن حزب الله يكبّر كتلة التيار في الانتخابات، والاداء السيء أدى الى انخفاض شعبية التيار الوطني الحر". وأضاف: "من يوافق على مشروعنا هم أكثر من 70% - 80% من المجلس النيابي ولكن هناك من يجرؤ وهناك من لا يجرؤ وهناك من يريد اليوم الالتزام بأجندات معيّنة وهناك من لا يريد".



وفي هذا السياق، أوضح أنه عندما نتخلى عن السلاح خارج اطار الدولة نستقوي عندها جميعا في بعضنا البعض.



ولفت الى أن الحروب التي تحدث اليوم هي خاصة، وغير مرتبطة بالشأن العام. وشدد على وجوب انسحاب حزب الله ينسحب من منطقة الـ1701 وأن يكون هناك رئيس للجمهورية في لبنان يفاوض لتثبيت لبنانية الحدود التي لا شك فيها.