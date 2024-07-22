الصايغ: على الحكومة أن تضع حدًّا لكافة الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة

تقدم نواب المعارضة، بعريضة طالبوا فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة في الجنوب وتداعياتها، متمنين حصول الجلسة في اقرب فرصة.وقال النائب سليم الصائغ يجب "وضع حد للاعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الاراضي اللبنانية ومن اي جهة كانت، كما يجب اعلان حالة الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الامور فيه".واضاف "يجب تكليف الجيش اللبناني بالتصدي لاي اعتداء على الاراضي اللبنانية، والتحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة الى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا."