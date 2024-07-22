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مشاكل الكهرباء في جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة

أخبار لبنان
2024-07-22 | 07:55
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مشاكل الكهرباء في جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة
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مشاكل الكهرباء في جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة

عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابيّ برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة  في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والاعضاء النواب.

وأكّد عطية محاولتهم مع وزير الطاقة ومع مؤسسة كهرباء لبنان ومع مصرف لبنان ووزارة المالية إيجاد حلّ لهذه المشكلة والمعضلة الاخيرة في شأن الفيول العراقيّ.

وقال: "الفيول العراقيّ هو الذي يعطينا اربع إلى خمس ساعات والدولة تعاني من مشكلة الدفع."

وأوضح أنّ الوفد الوزاريّ الذي زار العراق استطاع أخذ فترة سماح اضافية بحسن العلاقة السياسية واعادة جدولة الدين.

وشدّد على التزامهم بدفعه من حساب مصرف لبنان لصالح البنك المركزيّ العراقيّ، "المبلغ كبير ويوازي نصف موازنة الدولة اللبنانية، وهذا المبلغ يدفع من حساب مصرف لبنان وهو دين على الدولة اللبنانية".

وقال: "اكدنا التزامًا من مؤسسة كهرباء لبنان بان التحصيل سيعود والشركات التي تتعهد بالجباية. من الآن الى آخر السنة، ليكون لدينا مبالغ موازية لموضوع الصرف. والتوصية ان نعود ونناقش هذا العقد مع الدولة العراقية واذا كان يمشي من دون قانون."

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