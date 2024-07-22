مياه الجنوب : اعتماد جدول موقت لتوزيع المياه بسبب تعطل مضختين في محطة حارة صيدا الكبرى

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الى مشتركيها المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى، أنها ونظراً لعطل طرأ على مضختين في المحطة، ستعتمد جدول التوزيع التالي، موقتاً، لتأمين وصول المياه الى المشتركين الى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.