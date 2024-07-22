الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع لجنة الصحة والفرعية لدرس اقتراح التغطية الشاملة...وجلسة مقبلة للبت في اقتراح تعويضات الخدمة

أخبار لبنان
2024-07-22 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع لجنة الصحة والفرعية لدرس اقتراح التغطية الشاملة...وجلسة مقبلة للبت في اقتراح تعويضات الخدمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اجتماع لجنة الصحة والفرعية لدرس اقتراح التغطية الشاملة...وجلسة مقبلة للبت في اقتراح تعويضات الخدمة

درست لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، وانجزت العديد من المواد المرتبطة بكيفية ادارة هذا النظام في موضوع الهيئة الخاصة التي ستديره والمعايير المعتمدة بحسن الاداء وتبقى الامور المرتبطة بالموارد المالية التي سنناقشها في الجلسات اللاحقة.

وأشار النائب بلال عبد الله الى أن وزير العمل مصطفى بيرم كان حاضراً في الجلسة يتابع كل التفاصيل المتعلقة بعقود العمل وتعويض نهاية الخدمة وسلسلة الرتب والرواتب وتعديل الحد الادنى للرواتب في محاولة بداية التعافي للعقد الاجتماعي. 

ولفت الى ان الاسبوع المقبل سيعقد اجتماع في حضور كل المعنيين من أجل البت نهائيا بحدود هذا الاقتراح وكيفية احقاق العدالة بالحد الادنى للذين أنهوا خدماتهم ، والاحاطة بهذا الملف.
 
بدوره، اعلن بيرم:"الانطلاقة كانت من فلسفة الاقتراح الموجود وهي انصاف الذين غادروا وتركوا وظائفهم ولم يكن لديهم تعويضات تليق بحياتهم. هذا الأساس وهناك معايير أخرى يجب ان نأخذها في الاعتبار وهي مسألة وضعية الدولة وأصحاب العمل. وصحيح اننا ننطلق، من ان العامل هو الطرف الاكثر هشاشة، ولكن ننتبه الى الاقتصاد اللبناني  والى أصحاب العمل. لذلك الدكتور بلال دعا الى جلسة الاسبوع المقبل لنبقى متابعين، في حضور كل الفرقاء من أجل النقاش وبطريقة علمية وموضوعية ونستمع الى كل الافراد لتكون الصورة واضحة لنا".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الصحة

والفرعية

اقتراح

التغطية

الشاملة...وجلسة

مقبلة

اقتراح

تعويضات

الخدمة

LBCI التالي
كركي: توزيع التقديمات العائلية بين الشريك والأولاد
مشاكل الكهرباء في جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-15

جلستان للجنة الصحة والفرعية المكلفة بحث اقتراح التغطية الصحية الشاملة: خط ساخن للمرضى وتركيز على تخفيف الفاتورة

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-05

كرامي أعلن اقتراح قانون "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان"

LBCI
اقتصاد
2024-06-24

لجنة الصحة ناقشت في حضور كركي خطة صندوق الضمان لرفع التغطية الاستشفائية

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-29

اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في ادارات الدولة" وبحث في الخطوات المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:37

لقاء بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ومولوي بحث في التعاون الأمني بين البلدين

LBCI
أمن وقضاء
09:01

الجيش يحذر من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء

LBCI
أخبار لبنان
08:16

مولوي في "مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات": أمننا العربي واحد .. ولبنان يجهد لمحاربة آفة المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
08:14

كركي: توزيع التقديمات العائلية بين الشريك والأولاد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:29

كان يمارس هوايته المفضلة في إسبانيا... مصير كارثي بانتظار سائح بريطاني!

LBCI
منوعات
2024-07-19

هل تعانون من "البرغش" في المنزل وخارجه؟ إليكم 5 طرق طبيعية للتخلص منه (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-04-06

"دبكتنا دبكة شباب"... ديما قندلفت تنشر فيديو طريف من كواليس "العربجي 2"

LBCI
أخبار دولية
2024-03-25

مقررة للأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "ابادة" عدة في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:55

مشاكل الكهرباء في جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة

LBCI
أخبار لبنان
07:45

الصايغ: على الحكومة أن تضع حدًّا لكافة الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة

LBCI
أخبار دولية
07:17

بوريل: ما يحدث في غزة لا يُمكن تقبله ومواصلة التعاون مع إسرائيل بشكل طبيعي غير ممكن حاليًا

LBCI
أخبار دولية
04:06

نتانياهو يغادر إسرائيل في زيارة لواشنطن "مهمة للغاية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

سياحة في السعودية ...في عز الصيف

LBCI
رياضة
13:58

تصفيات بطولة padel for a cause مستمرة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان يحصد برونزية بطولة العالم للروكبي تاتش

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:54

نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفنيّ في هذا الموعد

LBCI
خبر عاجل
13:50

بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية

LBCI
خبر عاجل
14:17

بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا

LBCI
أمن وقضاء
16:48

العثور على 3 مواطنين فُقدوا في منطقة القرنة السوداء

LBCI
آخر الأخبار
17:33

رويترز نقلا عن مصادر: مسؤولون في حملة كاملا هاريس وحلفاء وأنصار يدعون المندوبين الديمقراطيين إلى تقديم الدعم لها قبل مؤتمر الحزب

LBCI
حال الطقس
00:28

الطقس حار والرطوبة عالية... إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
04:28

"أعجوبة مار شربل"... جويل ماردينيان تكشف معلومات للمرة الأولى عن ابنها المُتبنى (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هكذا نفّذت إسرائيل عمليتها ضد الحديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More