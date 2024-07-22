كركي: توزيع التقديمات العائلية بين الشريك والأولاد

أصدر المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ محمد كركي ثلاث مذكرات إعلامية قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح "الشريك" في قانون الضمان الإجتماعيّ.



وأصدر المدير العام مذكرة إعلامية قضى بموجبها توزيع التقديمات العائلية بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد كالتالي:



توزع، اعتبارًا من 1/8/2024 ، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المحددة بمبلغ أقصاه:



2250000 ل.ل. مليونان ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية كالتالي:



600000 ل.ل ستمائة ألف ليرة لبنانية عن الشريك: الزوج أو الزوجة.

330000 ل.ل ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.



ثانيا: توزع اعتبارًا من 1/8/2024، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم المحددة بمبلغ اقصاه 1300000 ل.ل. (مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية كالتالي:

500000 ل.ل. خمسمائة الف ليرة عن الشريك: الزوج أو الزوجة.

160000 ل.ل. مئة وستون الف ليرة عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.



وأصبح من حقّ الزوجة تقاضي تعويضًا عائليًّا عن زوجها وأولادها أسوةً بالزوج، وكذلك بالنسبة لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة.