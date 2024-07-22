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لقاء بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ومولوي بحث في التعاون الأمني بين البلدين
أخبار لبنان
2024-07-22 | 10:37
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لقاء بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ومولوي بحث في التعاون الأمني بين البلدين
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.
وخلال اللقاء، تم البحث في التعاون الأمني بين العراق ولبنان في كل الملفات، خصوصًا المتعلق منها بالجريمة العابرة للحدود، والتأكيد على ضرورة التنسيق الاستخباري من أجل التصدي للتحديات الأمنية، إضافةً إلى التعاون الخاص باستعادة الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي في قضايا أمنية أو في ملفات فساد.
وتم استعراض مشاركة لبنان في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، وأهمية تطوير الجهود المشتركة الخاصة بمواجهة هذه الآفة التي تهدد أمن كل دول المنطقة ومجتمعاتها.
أخبار لبنان
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