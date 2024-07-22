كلاس بعد فوز بعثة لبنان في التوتش ركبي بالميدالية البرونزية: رياضيونا يقاتلون بالإرادة واللحم الحيّ

أكّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، أنّ رياضيي لبنان يقاتلون بالإرادة واللحم الحيّ وكل ما يتحقق هو انجاز مقارنة مع الظروف.وقال، بعدما حصدت بعثة لبنان التي شاركت في بطولة العالم في لعبة التوتش ركبي، الميدالية البرونزية في فئة الرجال: "فكيف إذا كانت النتيجة ميدالية ووقوف على منصة الشرف."وهنّأ الاتحاد والجهاز الفنيّ واللاعبات واللاعبين.وشاركت ثلاث منتخبات لبنانية عن فئتي السيدات والرجال والمختلط في بطولة العالم التي استضافتها نونتنغهام في انكلترا في لعبة التوتش رغبي بوجود ٤٠ دولة واكثر من ١٨٠ منتخبًا من شتى انحاء العالم.وتأهّل فريق "الميكس " إلى الدور الـ١٦ الاقصائيّ بعد سلسة من الفوز امام البرتغال وجزر الساموا وبابوا ونيو غينيا وماليزيا و خسارة في الربع النهائيّ مع اوستراليا حاملة اللقب، لتنتهي مسيرة لبنان في هذه البطولة ويحلّ في المركز الخامس بعد فوزه على اليابان.أمّا منتخب الرجال، فقد تمكن من الوصول الى الدور النصف النهائيّ، حيث واجه نظيره النيوزيلندي، فخاض مباراة صعبة وخسرها (٦-١٣) بعد ان ادى فيها لاعبوه بمستوى عال، بوجود كل من جاسون كارتر (لاعب سابق في منتخب استراليا) وروبير نخلة والنجم الصاعد لوك منصور، وتحت اشراف المدرب مايكل موسى.ونافس لاحقًا كوك ايلاند ويخطف منها المركز الثالث ويزين اعناق اللبنانيين بالبرونزيات ويصنع التاريخ لوطن الارز.