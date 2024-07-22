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الأوضاع العامة بين بري ووفد من مجموعة العمل الاميركية حول لبنان

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مع وفد من مجموعة العمل الاميركية حول لبنان برئاسة ادوارد غبريال وعضوية نائب رئيس المجموعة نجاد عصام فارس

الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



واستكمل الوفد جولته بلقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وجرى عرض لآخر التطورات.