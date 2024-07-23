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"التطورات السياسية والتهديدات الاسرائيلية" في نقاش منتدى حوار بيروت
أخبار لبنان
2024-07-23 | 02:53
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"التطورات السياسية والتهديدات الاسرائيلية" في نقاش منتدى حوار بيروت
ناقش منتدى حوار بيروت خلال اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي آخر التطورات السياسية والتهديدات الاسرائيلية التي يواجهها اللبنانيون، وعرض المنتدى لمطالب أهل بيروت ومتطلبات النهوض بالعاصمة اللبنانية.
وأصدر المجتمعون القرارات التالية:
١- التأكيد على موقف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لجهة ما قدمته بيروت وأهلها للقضية الفلسطينية واحتضانها لها منذ نشأتها.
٢- التأكيد على أن سنّة لبنان وأهل بيروت على وجه الخصوص يرفضون كل أشكال التنظيمات المسلحة والميليشيوية، مشددين على أن سنّة لبنان هم أهل الدولة والمؤسسات، ولا مكان في صفوفهم للميليشيات والتنظيمات المسلحة.
٣- توجيه التحية لمحكمة العدل الدولية برئاسة القاضي نواف سلام على القرار التي اتخذته. ويؤكد على عدم شرعية الاحتلال وشرعية الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بأرضه.
٤- إدانة التقنين القاسي الذي تتعرض له بيروت سواء بالتيار الكهربائي أم من مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، رغم رفع تسعيرة الاشتراكات والاستهلاك عشرات المرات، مما زاد الأعباء المعيشية على أهالي بيروت، هذا عدا عن تفاقم مشاكل البيئة في العاصمة، والتمادي في إهمال معالجتها.
٥ - المطلوب العمل على قوانين لرفع قيمة موجودات الدولة باعادة تقييم وهيكلة اصول الدولةً والشركات المملوكة بما يشكل إضافة إلى دخل الدولة وبما ينعكس تحسينا للموزانات الاجتماعية والبنى التحتية. وينعكس ايجابا ايضا على الدورة الاقتصادية عموما.
أخبار لبنان
السياسية
والتهديدات
الاسرائيلية"
منتدى
بيروت
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