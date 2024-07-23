مياه الجنوب : توقف التغذية بالمياه من محطة آبار فخر الدين لاعمال الصيانة

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دائرة مياه النبطية الى " مشتركيها المستفيدين من محطة آبار فخر الدين بتوقف التغذية بالمياه اليوم الثلاثاء الواقع في 23 تموز الحالي ، وذلك بسبب أعمال الصيانة والتطوير في منظومة الانتاج، على أن يعاود الضخ عند انتهاء الاعمال في اليوم ذاته".