البابا يعيّن المونسنيور كريستوف زخيا القسيس سفيرًا رسوليًا إلى اليمن وشبه الجزيرة العربية

عين قداسة البابا فرنسيس المونسنيور كريستوف زخيا القسيس، رئيس أساقفة روسيل الفخري، والسفير البابوي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سفيرًا رسوليًا إلى اليمن ومندوبًا رسوليًا إلى شبه الجزيرة العربية.