نواب المعارضة التقوا نوابا مستقلين في اطار مبادرتهم حول الاستحقاق الرئاسي

التقى نواب المعارضة، غسان حاصباني والياس حنكش وميشال الدويهي، في مجلس النواب، النواب المستقلين ، ايهاب مطر، وجان طابوريان والوزير جورج بوشكيان، وذلك استكمالا للقاءات نواب المعارضة مع الكتل النيابية في اطار المبادرة التي اطلقوها حول الاستحقاق الرئاسي، وبعد ذلك التقى نواب المعارضة النائب جميل السيد وجان طالوزيان.