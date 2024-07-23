انقلاب شاحنة محملة بالخردة والحديد على المسلك الشرقي للاوتوستراد في كفرعبيدا (فيديو)

انقلبت شاحنة محملة بالخردة والمعادن والحديد المنقول للتدوير على المسلك الشرقي للاوتوستراد في كفرعبيدا، مما أدى إلى سقوط البضاعة المحملة على الأرض وإعاقة حركة السير.



وتعمل الجهات المعنية على رفع الخردة وتسهيل مرور السيارات.