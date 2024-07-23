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النزوح السوري ومشاكل الصرف الصحي بين خضر وريزا
أخبار لبنان
2024-07-23 | 05:45
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النزوح السوري ومشاكل الصرف الصحي بين خضر وريزا
بحث محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا مسألة النزوح السوري والمساعدات التي يمكن أن يقدمها لعرسال لا سيما أزمة الصرف الصحي.
خضر
وأكد محافظ بعلبك أن اللقاء اتسم بالشفافية والصراحة، وبحث مع الوفد أزمة النزوح السوري في بلدة عرسال، معتبرا أن الحل الافضل هو بعودة النازحين إلى بلدهم وقراهم كي يعيدوا بناء بلدهم.
وأمل خضر أن "نرى في الفترة المقبلة عودة بأعداد كبيرة من السوريين الى الجانب السوري".
ولفت إلى "العمل على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ حلول مشاكل الصرف الصحي".
ريزا
من جهته، أكد ريزا على أولوية ايجاد الحلول وتذليل الصعوبات، وقال :" تحدثنا عن عودة النازحين وعن حلول لمسألة الصرف الصحي في بلدة عرسال بالتعاون مع المحافظ خضر ومع هيئات المجتمع المحلي ".
وختم مشددا على ضرورة الاستماع لوجهة نظر المجتمع المحلي حول كيفية المساعدة بشكل اكبر.
أخبار لبنان
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