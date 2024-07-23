كميل شمعون: منطقة جبل لبنان تدفع النسبة الاكبر من الضرائب



عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الوضع العام مع النائب كميل شمعون ووالده النائب السابق دوري شمعون.



واعلن شمعون انه قدم للبطريرك الراعي كتابا أصدره حزب الوطنيين الاحرار عن رؤيته للمشروع الفيدرالي . وقال: "وضعنا غبطته بما نملك من معلومات حول الضرائب الجديدة في لبنان وتوزيعها والمجحفة بحق شريحة واسعة من اللبنانيين، فمثلا منطقة جبل لبنان تدفع النسبة الاكبر من الضرائب في حين ان باقي المناطق لا تدفع الا 20 في المئة، وهذا الامر ينطبق ايضا على فواتير الكهرباء والجباية، وهذا الامر غير مقبول. انه من غير الجائز التفرقة بين المناطق والطوائف خصوصا وان جبل لبنان ذا اغلبية مسيحية".



اضاف: "اذا استمر الاجحاف سنصل في النهاية الى العصيان المدني لعدم قدرتنا على التحمل اكثر، خصوصا وان هناك من يورطون البلد في حروب ويأخذون القرارات بانفراد، حتى ان الوضع العام في البلد بات غير "مظبوط" .



ثم استقبل البطريرك الراعي وفدا من "جمعية البطريرك الدويهي الثقافية"، التي طلبت دعم البطريرك لبناء كنيسة صغيرة ومتحف في اهدن قرب تمثال البطريرك الدويهي حيث صنع العجائب ليكون مزارا خاصا ومقصدا للمؤمنين.



اشارة الى أن بعض القرى المجاورة قامت ببناء كنائس على اسمه، كبلدات اردة وزغرتا غرين ، كما ستعلن قرية مجاورة اخرى عن بناء كنيسة صغيرة له.