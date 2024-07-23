مخزومي: الإسراع في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات هما السبيل الأسرع لإنقاذ لبنان

مخزومي: مساهمة أوروبا في إيجاد الحلول لملف النازحين يرفع عن كاهل لبنان تبعات اقتصادية واجتماعية

أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أن الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات القائمة هما السبيل الأسرع لإنقاذ لبنان.



كلام مخزومي جاء خلال استقباله في مكتبه في وسط بيروت، السفير البلجيكي كون فيرفاك Koen Vervaeke. وبحثا في الأوضاع الإقليمية والدولية، في ضوء الحرب في قطاع غزة، والتطورات في الجنوب.



ولفت مخزومي إلى أهمية تعزيز العلاقات بين لبنان وبلجيكا، مؤكداً ضرورة التعاون على مختلف الصعد، فضلاً عن أهمية الدعم الأوروبي للبنان في المحافل الدولية، بما فيها دعم بروكسيل الدائم للبنان.



من جهة أخرى، شدد مخزومي على ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة، مجدداً تأكيد "ضرورة تحييد لبنان عن أي معركة، وتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة ومن قبل الأطراف كافة. وإذ استنكر بشدة المجازر الإسرائيلية التي تطاول الأطفال والنساء والمدنيين عموما، دعا إلى وضع حد نهائي للحرب في غزة.



واعتبر أن "مساهمة أوروبا في إيجاد الحلول لملف النازحين السوريين، يرفع عن كاهل لبنان، تبعات اقتصادية واجتماعية، لم يعد بإمكانه تحمل تداعيات هذا الملف السلبية على اللبنانيين".

