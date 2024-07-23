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الخارجية دانت قرار الكنيست تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية: خطوة جديدة في سياق المحاولات الإسرائيلية لتقويض عمل الوكالة

أخبار لبنان
2024-07-23 | 09:26
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الخارجية دانت قرار الكنيست تصنيف &quot;الأونروا&quot; منظمة إرهابية: خطوة جديدة في سياق المحاولات الإسرائيلية لتقويض عمل الوكالة
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الخارجية دانت قرار الكنيست تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية: خطوة جديدة في سياق المحاولات الإسرائيلية لتقويض عمل الوكالة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، عن إدانتها قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منظمة إرهابية، وإستهداف دور هذه الوكالة باعتبارها التجسيد السياسي والقانوني لالتزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين، وحقهم في العودة إلى أرضهم.
 
وقال البيان: "إن هذا القرار هو خطوة جديدة في سياق المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض عمل الوكالة ودورها في دعم اللاجئين، وحفظ حقهم في العودة، ضمن حل عادل وشامل للقضية الفلسطينة، وحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومستقبل أفضل".
 
وشددت الوزارة على ضرورة دعم استمرارية عمل وكالة "الأونروا" حفاظا على دورها، وولايتها وصلاحيتها، المحددة في قرار إنشائها، لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات لا سيما الصحية، والتعليمية اللازمة للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودتهم إلى ديارهم والعمل على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أخبار لبنان

وزارة الخارجية

الكنيست الإسرائيلي

الأونروا

منظمة إرهابية

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