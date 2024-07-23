الراعي طالب بإضاءة الشموع في 1 آب مساء عيد مولد البطريرك الدويهي وبقرع أجراس الكنائس في 2 آب

وجه البطريرك الماروني الكادرينال مار بشارة بطرس الراعي رسالة لمناسبة إعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، داعياً إلى حث أبناء وبنات الأبرشيات (الرعايا – الاخويات -الجمعيات – المنظمات ... ) للمشاركة في احتفال إعلان المكرم اسطفان الدويهي طوباويا، الذي سيقام في بكركي في 2 آب في تمام الثامنة والنصف مساء 2024، وهناك 13000 كرسي، وفي قداس الشكر في مسقط رأسه في إهدن السبت 3 آب 2024 في تمام السادسة والنصف مساء، وفي قداس الشكر في كرسي الديمان عند العاشرة صباح الأحد 4 آب".



ودعا إلى "إضاءة الشموع مساء الأول من آب، مساء عيد مولده على الأرض سنة 1630"، مطالبا بـ"قرع أجراس الكنائس والأديار عند إعلان التطويب أي مساء الثاني من آب علامة شكر لله على نعمه الغزيرة علينا".