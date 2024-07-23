بو حبيب بحث مع بلاسخارت في تجديد ولاية "اليونيفيل"

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في تطورات الوضع في الجنوب لبنان وفي تجديد ولاية "اليونيفيل" وتطبيق القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦)، وذلك قبيل مشاركتها في جلسة المشاورات التي سيعقدها مجلس الأمن الجمعة حول تنفيذ القرار.



وأكد بو حبيب لبلسخارت "التزام لبنان التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١، كما أهمية إعطاء الأولوية للحلول الديبلوماسية والسياسية في ما يخص الصراع في جنوب لبنان والمنطقة".



هذا والتقى بو حبيب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وبحث معه في "موضوع التجديد لليونيفيل وفي نتائج لقاءاته التي أجراها في نيويورك مع مسؤولين في الأمم المتحدة بشأن التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) ودعم الجيش اللبناني".



كذلك، استقبل بو حبيب السفير الصربي الجديد ميلان ترويانوفيتش، الذي قدم إلى بو حبيب نسخة من أوراق اعتماده.