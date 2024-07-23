الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البستاني تابع مع حمية تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف
أخبار لبنان
2024-07-23 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البستاني تابع مع حمية تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف
بحث النائب فريد البستاني مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، تقدّم الاعمال في الطرقات التي ينفذها مجلس الإنماء والأعمار في منطقة الشوف.
وناقش البستاني مع حمية، موضوع تأهيل شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي سبق واعدّ قائمة بها والتي تعد طرقات حيوية بالنسبة لأهالي الشوف الأعلى والأوسط ومناطق الحرف والعرقوب ودير القمر والودايا واقليم الخروب، ذلك انها تربط القرى ببعضها وتسهّل تنقل المواطنين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تأهيل
وصيانة
الطرقات
الداخلية
الشوف
التالي
إليكم اسعار المحروقات اليوم...
طقس صيفي رطب وحار يسيطر على لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-25
ياسين تابع حريق مكب سرار بعكار: تأمين تمويل لتأهيل معمل الفرز وإنشاء خلية طمر صحي
أخبار لبنان
2024-06-25
ياسين تابع حريق مكب سرار بعكار: تأمين تمويل لتأهيل معمل الفرز وإنشاء خلية طمر صحي
0
آخر الأخبار
2024-06-16
مدير محمية أرز الشوف د. نزار هاني للـ LBCI: اضافة الى السياحة البيئية في الشوف هناك ربط بين الزراعة والفنادق والمطاعم ما يعزز القطاع السياحي الصحي وربطنا المنطقة عبر موقع موحد عن نشاطات المنطقة والخدمات وغيرها
آخر الأخبار
2024-06-16
مدير محمية أرز الشوف د. نزار هاني للـ LBCI: اضافة الى السياحة البيئية في الشوف هناك ربط بين الزراعة والفنادق والمطاعم ما يعزز القطاع السياحي الصحي وربطنا المنطقة عبر موقع موحد عن نشاطات المنطقة والخدمات وغيرها
0
أخبار لبنان
2024-06-13
ميقاتي تابع مع حمية خطة تعزيز مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
2024-06-13
ميقاتي تابع مع حمية خطة تعزيز مرفأ طرابلس
0
موضة وجمال
2024-06-12
نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
موضة وجمال
2024-06-12
نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:12
توقيف احد كبار تجار المخدرات في دورس - بعلبك
أمن وقضاء
14:12
توقيف احد كبار تجار المخدرات في دورس - بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-03
زوج يفسد الذكرى السنوية العاشرة لزواجه بكلمة واحدة... وهكذا كان رد فعل زوجته!
منوعات
2024-06-03
زوج يفسد الذكرى السنوية العاشرة لزواجه بكلمة واحدة... وهكذا كان رد فعل زوجته!
0
موضة وجمال
03:20
بعد مرور 15 عاما على الإطلالة... دانا الحلاني تتألق بفستان والدتها! (صورة)
موضة وجمال
03:20
بعد مرور 15 عاما على الإطلالة... دانا الحلاني تتألق بفستان والدتها! (صورة)
0
أخبار لبنان
13:25
منصوري عن توقف "فيتش" إصدار تصنيفات للبنان: لا علاقة له بامكانية ادراج البلد على اللائحة الرمادية
أخبار لبنان
13:25
منصوري عن توقف "فيتش" إصدار تصنيفات للبنان: لا علاقة له بامكانية ادراج البلد على اللائحة الرمادية
0
أخبار دولية
15:28
الدوما الروسي يصوت على قانون يتيح حظر أي منظمة أجنبية "غير مرغوب فيها"
أخبار دولية
15:28
الدوما الروسي يصوت على قانون يتيح حظر أي منظمة أجنبية "غير مرغوب فيها"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
0
أخبار دولية
13:49
بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة
أخبار دولية
13:49
بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما سيفعله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذا ما سيفعله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لاعبو لبنان يعودون بلقب "أبطال" في لعبة التوتش رغبي من بطولة العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لاعبو لبنان يعودون بلقب "أبطال" في لعبة التوتش رغبي من بطولة العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
اتفاق الاسرى في غزة... سباق مع الوقت وتوصية اسرائيلية بالانسحاب 6 أسابيع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
اتفاق الاسرى في غزة... سباق مع الوقت وتوصية اسرائيلية بالانسحاب 6 أسابيع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
على هذا الأساس تم اختيار مارك أنتوني إبراهيم للمشاركة في أولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:24
على هذا الأساس تم اختيار مارك أنتوني إبراهيم للمشاركة في أولمبياد باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
05:21
جاد الحاج وزوجته في شهر العسل بملابس السباحة: أي بلد اختارا؟ (صور)
منوعات
05:21
جاد الحاج وزوجته في شهر العسل بملابس السباحة: أي بلد اختارا؟ (صور)
2
منوعات
07:23
العالم الهولندي يثير المخاوف مجددا... ما الذي سيحصل في البحر المتوسط في الأيام المقبلة؟ (فيديو)
منوعات
07:23
العالم الهولندي يثير المخاوف مجددا... ما الذي سيحصل في البحر المتوسط في الأيام المقبلة؟ (فيديو)
3
موضة وجمال
03:20
بعد مرور 15 عاما على الإطلالة... دانا الحلاني تتألق بفستان والدتها! (صورة)
موضة وجمال
03:20
بعد مرور 15 عاما على الإطلالة... دانا الحلاني تتألق بفستان والدتها! (صورة)
4
علوم وتكنولوجيا
10:53
تحذير مهم للغاية... هذا ما ينتظر الأرض في الأيام المقبلة! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
10:53
تحذير مهم للغاية... هذا ما ينتظر الأرض في الأيام المقبلة! (فيديو)
5
اقتصاد
02:15
إليكم اسعار المحروقات اليوم...
اقتصاد
02:15
إليكم اسعار المحروقات اليوم...
6
منوعات
06:30
"ابني مات"... إيلون ماسك في تصريحات جريئة عن ابنته العابرة جنسيا! (فيديو)
منوعات
06:30
"ابني مات"... إيلون ماسك في تصريحات جريئة عن ابنته العابرة جنسيا! (فيديو)
7
موضة وجمال
05:44
ملكة جمال لبنان سابقة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة خاصة... ولادة طفلها الثاني (صور)
موضة وجمال
05:44
ملكة جمال لبنان سابقة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة خاصة... ولادة طفلها الثاني (صور)
8
منوعات
09:50
إطلالة جريئة لزوجة كانييه ويست في أحد المطاعم... وانتهاك صارخ لقواعد اللباس من جديد! (صور)
منوعات
09:50
إطلالة جريئة لزوجة كانييه ويست في أحد المطاعم... وانتهاك صارخ لقواعد اللباس من جديد! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More