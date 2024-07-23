البستاني تابع مع حمية تأهيل وصيانة شبكة الطرقات الداخلية في الشوف

بحث النائب فريد البستاني مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، تقدّم الاعمال في الطرقات التي ينفذها مجلس الإنماء والأعمار في منطقة الشوف.



وناقش البستاني مع حمية، موضوع تأهيل شبكة الطرقات الداخلية في الشوف التي سبق واعدّ قائمة بها والتي تعد طرقات حيوية بالنسبة لأهالي الشوف الأعلى والأوسط ومناطق الحرف والعرقوب ودير القمر والودايا واقليم الخروب، ذلك انها تربط القرى ببعضها وتسهّل تنقل المواطنين.