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منصوري عن توقف "فيتش" إصدار تصنيفات للبنان: لا علاقة له بامكانية ادراج البلد على اللائحة الرمادية
أخبار لبنان
2024-07-23 | 13:25
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منصوري عن توقف "فيتش" إصدار تصنيفات للبنان: لا علاقة له بامكانية ادراج البلد على اللائحة الرمادية
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف المالي أنها ستوقف إصدار تصنيفات للبنان، نظرا لأنه لم يعد لديها معلومات كافية لإصدار التقييمات.
وفي السياق، أكد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري للـLBCI، أن الموضوع لن يؤثر على تصنيف لبنان الذي هو أصلا في أدنى مسوى، مطمئنا ان هذا الموضوع لا علاقة له بامكانية ادراج البلد على اللائحة الرمادية.
وأوضح ان الامر يتعلق بعدم اصدار اي احصاءات أو بيانات منذ العام ٢٠٢١ من قبل الدولة، مشيراً الى أنه أمر ضروري لمعرفة وتقييم الوضع المالي اللبناني بشفافية ودقة، علما انه ايضا كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي في زيارته الاخيرة.
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