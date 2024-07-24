ألمانيا تعلن حظر جمعية "المركز الإسلامي في هامبورغ" للاشتباه بدعمها حزب الله

حظرت الحكومة الألمانية الأربعاء "المركز الإسلامي في هامبورغ" وهو جمعية مسلمة تدير مسجدا في هذه المدينة الألمانية كانت محور تحقيق منذ أشهر عدة للاشتباه بدعمها حزب الله.



وجاء في بيان الأربعاء أن وزارة الداخلية "حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور" بحسب البيان.



ونفذت "مداهمات" صباح الأربعاء في 53 مقرا تابعا له في مناطق مختلفة من ألمانيا.