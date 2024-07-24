درغام للـ LBCI: لم التمسك بالشكليات؟ "كلّن 10 ايام حوار"

رأى النائب أسعد درغام أننا ذاهبون نحو تسوية شبيهة بالعام 2006، والأمر بحاجة لرعاية اميركية او اوروبية لأن لبنان لا يتواصل مع اسرائيل.



وشدد خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI على ان لبنان لا يمكن أن يكون ساحة للصراعات الاقليمية، وملف ترسيم الحدود والخروقات الجوية، وكل ما يُزعج وأزعج لبنان سيتم بحثه، ضمن مرحلة ترتيبات المرحلة المقبلة.



وقال: "نحن لا نعلم الاسرائيلي ماذا سيطلب تحديداً، لذلك سندخل في عملية بازار وهذا طبيعي بالتسويات الكبيرة"، واضاف: "الاميركي والاسرائيلي يريدان محاورة الطرف القوي، وللأسف لا اعتقد الدولة اللبنانية هي الطرف القوي اليوم".



وعن الاستراتيجية الدفاعية، اعتبر أنه عند حصول اعتداء على لبنان الجميع معني بالدفاع عنه، إلا أن لا أحد يمكنه ان يأخذ القرار عن الدولة واللبنانيين بادخال البلاد الى حرب، وقال: "نحن لسنا مع وحدة الساحات، وحزب الله لن يقدم تنازلات بشأن الحدود".



أما في الملف الرئاسي، وارتباطه بجبهة غزة، شرح درغام، أنه بحسب اعتقاده، الملف الرئاسي سيكون من ضمن التسويات على الطاولة. وقال: "في حال التسوية في غزة، بعدم حصول اسرائيل على ربح، سيقول حزب الله، لم الخيار الثالث ان كنت سأتمكن من فرض شروطي؟"



واضاف: "ما يُطرح اليوم من حوار لعشرة ايام، ورغم انه فعلا من الصعوبة ان يوصل هذا الحوار لانتخاب رئيس، إلا أنني أتوجه للقوات والكتائب والمعارضة بالسؤال، ألا يستاهل البلد، الذهاب للحوار، وتشليح هذه الورقة من الرئيس نبيه بري، ووضعه امام واقع الذهاب فتح جلسات متتالية لانتخاب رئيس، بعد انتهاء الحوار الذي لم يوصل لمكان؟". ورأى أن الحليف الاساسي للثنائي بعدم اجراء انتخابات هم المعارضة، لانهم لا يريديون جلسات حوار، وبري يقول لا اذهب لحوار من دون الكتائب، وبالتالي، يعطوه هذه الورقة.



وسأل: "لم التمسك بالشكليات؟ "كلّن 10 ايام". وتابع: "الجميع يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية، لكن ما نقوله أن لا يكون سليمان فرنجية المرشح الوحيد، خصوصا وأن هنام اسماء أخرى لدى الثنائي لم يطرحها".

