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كنعان يستضيف "أميريكان تاسك فورس" ونواباً وممثلين عن القطاع الخاص: بوضع الوطن أولاً والحزب ثانياً نحدث الخرق السياسي

أخبار لبنان
2024-07-23 | 04:46
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كنعان يستضيف &quot;أميريكان تاسك فورس&quot; ونواباً وممثلين عن القطاع الخاص: بوضع الوطن أولاً والحزب ثانياً نحدث الخرق السياسي
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كنعان يستضيف "أميريكان تاسك فورس" ونواباً وممثلين عن القطاع الخاص: بوضع الوطن أولاً والحزب ثانياً نحدث الخرق السياسي

اجتمع النائب إبراهيم كنعان ومجموعة من النواب بوفد الـ ATFL "أميريكان تاسك فورس فور ليبانون"، ومنهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب: جورج عدوان، نعمت افرام، أحمد الخير، طوني فرنجية، الان عون، راجي السعد، سيمون أبي رميا، ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان.
 
واشار كنعان الذي قام بالاستقبال في منزله، الى أن "المجموعة النيابية اليوم في هذا اللقاء، والتي تضمّ نواباً من العديد من الكتل النيابية، همّها لبنان وهدفها لبنان، وعملها هو لوضع لبنان ومصلحته قبل مصلحة الكتل والأحزاب. وشعارنا هو "الوطن أولاً والحزب ثانياً"، وهكذا يمكن أن نحدث الخرق بالسياسة، ونعيد تفعيل المؤسسات الدستورية بدءاً من انتخاب رئيس، الى تشكيل حكومة جديدة، وفتح مسار الإصلاح المالي والاقتصادي والنقدي والاجتماعي الذي لبنان بأمس الحاجة له".

بدوره، قال السفير إد غبريال: "عقدنا اجتماعات عدة خلال زيارتنا لبنان، ولمسنا جدية في التعاطي مع التطورات في الجنوب، وهناك جدية في البحث عن وسيلة لانتخاب رئيس للجمهورية. والسبيل للوصول الى تفاهمات هي في حديث اللبنانيين مع بعضهم البعض".
 

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