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وزارة الزراعة: لا قيود على التصدير

أخبار لبنان
2024-07-24 | 04:56
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وزارة الزراعة: لا قيود على التصدير
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وزارة الزراعة: لا قيود على التصدير

أكدت وزارة الزراعة أنها لا تضع أي قيود على التصدير مع مراعاة توافر المنتج المحلي في الاسواق اللبنانية والحماية من المنتج المستورد المماثل له محلياً ، بل تعمل جاهدة على فتح أسواق جديدة لتمكين المنتجات اللبنانية من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين حول العالم. 

وشددت الوزارة على التزامها بدعم المزارعين والمصدرين في جميع المراحل، لضمان استمرار هذا النجاح وتعزيز التعاون بين لبنان والدول الشقيقة في المجال الزراعي.

ونوهت بالمزارعين والمصدرين اللبنانيين على جهودهم المستمرة في تحسين جودة ونضارة المنتجات الزراعية، مما يعزز من مكانة المنتج اللبناني في الأسواق الخارجية.

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