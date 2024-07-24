أبو فاعور: نحتاج إلى خطة واضحة وجهد دبلوماسي وسياسي منظم للتعامل مع نتائج الاعتداءات الاسرائيلية

أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن الخسائر البشرية والصحية والعمرانية والزراعية والبيئية نتيجة للإعتداءات الإسرائيلية باتت هائلة، بحيث تشير التقديرات الأولية للمؤسسات اللبنانية المعنية إلى كلفة تقريبية تبلغ ملياري دولار أميركي حتى اللحظة، عدا عن الأضرار والخسائر الأخرى.



وقال في تصريح، بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع سفراء الدول الأوروبية لعرض نتائج الاعتداءات الإسرائيلية: "هذا تحد جديد للدولة اللبنانية ينبغي التعامل معه في علاقات لبنان العربية والدولية، فالدولة مفلسة وعاجزة عن القيام بمسؤولية هكذا أعباء، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تتخلّى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية خلافية محلية حول جدوى الحرب أو مبرراتها لدى بعض الاطراف".



وأضاف: "نحتاج إلى خطة واضحة وجهد دبلوماسي وسياسي منظم للتعامل مع نتائج الاعتداءات الاسرائيلية في أسرع وقت ممكن، وتبقى مصلحة لبنان العليا في تطبيق القرار 1701 لمصلحة لبنان وليس لمصلحة أي طرف آخر بموازاة الاستمرار في الدعم السياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للاحتلال".