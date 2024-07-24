الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أبو فاعور: نحتاج إلى خطة واضحة وجهد دبلوماسي وسياسي منظم للتعامل مع نتائج الاعتداءات الاسرائيلية

أخبار لبنان
2024-07-24 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أبو فاعور: نحتاج إلى خطة واضحة وجهد دبلوماسي وسياسي منظم للتعامل مع نتائج الاعتداءات الاسرائيلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أبو فاعور: نحتاج إلى خطة واضحة وجهد دبلوماسي وسياسي منظم للتعامل مع نتائج الاعتداءات الاسرائيلية

أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن الخسائر البشرية والصحية والعمرانية والزراعية والبيئية نتيجة للإعتداءات الإسرائيلية باتت هائلة، بحيث تشير التقديرات الأولية للمؤسسات اللبنانية المعنية إلى كلفة تقريبية تبلغ ملياري دولار أميركي حتى اللحظة، عدا عن الأضرار والخسائر الأخرى.

وقال في تصريح، بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية مع سفراء الدول الأوروبية لعرض نتائج الاعتداءات الإسرائيلية: "هذا تحد جديد للدولة اللبنانية ينبغي التعامل معه في علاقات لبنان العربية والدولية، فالدولة مفلسة وعاجزة عن القيام بمسؤولية هكذا أعباء، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تتخلّى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها بصرف النظر عن أي اعتبارات سياسية خلافية محلية حول جدوى الحرب أو مبرراتها لدى بعض الاطراف".

وأضاف: "نحتاج إلى خطة واضحة وجهد دبلوماسي وسياسي منظم للتعامل مع نتائج الاعتداءات الاسرائيلية في أسرع وقت ممكن، وتبقى مصلحة لبنان العليا في تطبيق القرار 1701 لمصلحة لبنان وليس لمصلحة أي طرف آخر بموازاة الاستمرار في الدعم السياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للاحتلال".

أخبار لبنان

وائل أبو فاعور

الاعتداءات الإسرائيلية

لبنان

لجنة الشؤون الخارجية

سفراء الدول الأوروبية

LBCI التالي
اعتصام للمتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" أمام "التربية": لا قدرة لنا على البدء بالعام الدراسي قبل حصولنا على ما يضمن لنا العيش الكريم
وزارة الزراعة: لا قيود على التصدير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:42

بحثٌ في اوضاع لبنان والمنطقة بين قائد الجيش والبخاري

LBCI
آخر الأخبار
07:14

حزب الله يبث لقطات من طائرة مسيرة يقول إنها لقاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
06:09

اعتصام للمتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" أمام "التربية": لا قدرة لنا على البدء بالعام الدراسي قبل حصولنا على ما يضمن لنا العيش الكريم

LBCI
أخبار لبنان
04:15

الرئاسة والجنوب على طاولة اللقاء بين جعجع ورئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:16

شقير استقبل وفداً من إتحاد نقابات موظفي المصارف: لضرورة وضع تصور واضح لمعالجة ملف الودائع

LBCI
أمن وقضاء
08:53

البيسري يعرض آخر المستجدات مع معوّض

LBCI
أخبار لبنان
08:46

فادي علامة: عدد الاعتداءات الاسرائيلية أصبح فوق الـ5736 حتى 15 تموز

LBCI
أخبار لبنان
07:51

فيديو جديد لـ"الهدهد"...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:49

أمن الدولة تكشف على المولّدات بهدف إلزام أصحابها تركيب فلاتر

LBCI
أخبار دولية
04:59

وزير الخارجية الأوكراني خلال لقائه مع نظيره الصيني: مستعدون لمحادثات مع روسيا إذا كانت مستعدة بنية حسنة

LBCI
موضة وجمال
2024-07-23

ملكة جمال لبنان سابقة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة خاصة... ولادة طفلها الثاني (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-23

جميل السيد بعد لقائه نواب المعارضة: قناعتي ان الظروف الاقليمية المحتدمة لن تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:51

فيديو جديد لـ"الهدهد"...

LBCI
أخبار دولية
07:49

أول ظهور علني لبايدن بعد اصابته بكوفيد: أنا بخير (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:28

باسيل: مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لملء الفراغ الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
14:51

ماكرون يؤكد أنه لن يعيّن حكومة جديدة قبل نهاية الألعاب الأولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة

LBCI
أخبار دولية
13:49

بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:53

تحذير مهم للغاية... هذا ما ينتظر الأرض في الأيام المقبلة! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:50

إطلالة جريئة لزوجة كانييه ويست في أحد المطاعم... وانتهاك صارخ لقواعد اللباس من جديد! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
11:42

بعد فيديو سيّارة قوى الامن المحمّلة بالبطيخ... اليكم حقيقة ما جرى

LBCI
صحف اليوم
00:44

المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)

LBCI
أمن وقضاء
14:12

توقيف احد كبار تجار المخدرات في دورس - بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
09:52

غادرت منزلها ولم تعد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

LBCI
أمن وقضاء
12:18

في العيرونية.. وفاة طفل اثر سقوطه من شرفة منزل تبين انه تعرض للاغتصاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More